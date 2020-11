Auf dem Weg, eine flächendeckende Lade-Infrastruktur im Rhein-Pfalz-Kreis zu schaffen, haben die Pfalzwerke einen weiteren Schritt gemacht: Eine E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge wurde nun offiziell am Rewe-Markt in Maxdorf in Betrieb genommen.

Die Schnellladesäule ermöglicht nach Angaben der Pfalzwerke, dass zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden. An einem Ladepunkt könne mit 50 Kilowatt Gleichstrom und an dem anderen mit 22 Kilowatt Wechselstrom geladen werden. „Somit sind sie mit allen gängigen E-Autos kompatibel. Die Ladestationen werden zu 100 Prozent mit Ökostrom der Pfalzwerke betrieben“, teilt das Unternehmen mit. Maxdorfs Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) findet es gut: „Mit nunmehr sechs öffentlichen Ladepunkten im Ort bieten wir für E-Mobilisten eine sehr gute Anlaufstelle.“

Größtes öffentliches Netz

Neben einem Ladenetz von mehr als 120 Stationen für E-Bikes betreiben die Pfalzwerke nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Ladepunkten – Stand heute – das größte öffentliche Schnellladenetz für Pkw in Rheinland-Pfalz. „Wir erachten den Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge als wesentlichen Bestandteil, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen und die Energiewende weiter voranzutreiben“, sagte Projektleiter Andreas Memmer. Weitere Informationen zur Elektromobilität bei den Pfalzwerken gibt es unter www.pfalzwerke.de/emobilitaet/unterwegs-laden.