Sie ist zwar schon in Betrieb, wird nun aber auch offiziell eingeweiht: die neue Ladestation für Elektrofahrzeuge in Großniedesheim, die die Stadtwerke Frankenthal und die Ortsgemeinde gemeinsam möglich gemacht haben. An der Ladestation findet sich auch ein elektrischer Renault Zoe, der als Carsharing-Fahrzeug „ideal für gelegentlichen Gebrauch oder zum Ausprobieren“ ist, wie Bürgermeister Michael Walther (SPD) erklärt. Bei der Einweihung am Freitag, 18. November, 14 bis 18 Uhr, auf dem kleinen Parkplatz, In den Moltersgärten 12a, werden zudem zehn E- und Plugin-Fahrzeuge ausgestellt, laut Walther Modelle „für jeden Bedarf und Geldbeutel“, und Angebote fürs Carsharing und Fotovoltaikanlagen präsentiert. Für Getränke und einen kleinen Imbiss vor Ort wird gesorgt.