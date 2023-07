Auf dem Friedhofsparkplatz von Otterstadt sollen die Stadtwerke Speyer auf einstimmigen Wunsch des Ortsgemeinderats eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge errichten.

Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) äußerte Bedenken, dass dadurch zwei Parkplätze wegfallen, die bei Beerdigungen vielleicht benötigt werden. Lothar Daum (BIO) wies auf neue Parkmöglichkeiten rechts neben dem Friedhof hin. Beigeordnetem Jürgen Zimmer (parteilos) zufolge gibt es in Otterstadt keinen alternativen Standort für die Ladesäulen, weil zum Beispiel an der Sommerfesthalle oder der Apotheke die Stromleistung zu gering sei.

Eckhard Sans (grüne kommunale Liste) warb in diesem Zusammenhang dafür, dass die Stadtwerke das Trafohäuschen nahe der Sommerfesthalle ertüchtigen, auch damit Anlieger in der Nähe PV-Anlagen auf ihren Dächern errichten und Strom ins Netz einspeisen können. Was Jürgen Zimmer ebenfalls erwähnte, war, dass Otterstadt froh sein könne, dass die Stadtwerke noch eine zweite E-Ladesäule im Ort errichteten, weil die am Königsplatz nur selten genutzt werde.