Gemeinsam mit Polizei und Verkehrswacht bieten die Sicherheitsberater des Leiningerlandes für Senioren eine Schulung zum Umgang mit Elektrofahrrädern an. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen zur sicheren Nutzung von E-Bikes und Pedelecs gibt es auch praktische Übungen für Senioren ab 65 Jahren. Der Kurs findet am Dienstag, 9. Juli, in Gerolsheim statt. Der theoretische Teil beginnt um 10.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gerolsheim. Für den praktischen Teil wird ein Parcours auf dem abgesperrten Parkplatz vorbereitet. Er findet von 13.30 bis 15 Uhr statt. Die Schulung ist kostenlos, aber auf eigenes Risiko. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Information und Anmeldung: Gaby Müller, Telefon: 06238 2906.