Ein 15-Jähriger ist am Freitag, 10. April, auf einem Rad- und Fußweg bei Limburgerhof angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Jugendliche war gegen 13.45 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Weg entlang der Bahngleise in Richtung Ludwigshafen-Rheingönheim unterwegs. Ein entgegenkommender E-Bike-Fahrer schlug ihm beim Vorbeifahren unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der 15-Jährige erlitt Schmerzen und Rötungen im Gesicht. Der Angreifer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er habe weiße Haare gehabt, schwarze Kleidung sowie weiße Schuhe getragen und eine Biker-Cap. Zudem führte er laut Polizei einen Rucksack der Marke The North Face mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, entweder unter 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.