Der Kultur- und Heimatverein Harthausen hat alle 240 „Duwakskerwe-Dehääm-Dutte“ verkauft. Das teilte Hermann Grundhöfer mit. Da in diesem Jahr kein Tabakdorffest stattfinden kann, richten Vereinsmitglieder Tüten mit jeweils einer Flasche Wein und Wasser, zwei Flaschen Bier, einer Dose Wurst, Süßigkeiten und einem Schoppenglas, damit die Harthausener in kleinem Kreis zu Hause feiern können. Inhalt der Tüte ist zudem noch ein Druck einer Skulptur des Harthausener Künstlers Werner Schreiner und eine DVD mit einem Auftritt der Theatergruppe des Vereins bei einem der Tabakdorffeste. Ein passendes Logo wurde auch entworfen und als Aufkleber auf den Tüten angebracht, die bestellt werden konnten.

Sie werden am Freitag, 18. September, von 18 bis 20 Uhr, und am Samstag, 19. September, von 10 bis 12 Uhr, am Tabakschuppen ausgegeben. Der Verein weist darauf hin, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und Abstand gehalten werden muss. Den Erlös aus dem Verkauf will der Verein für die Sanierung des alten Bahnhofs verwenden. Die Ortsgemeinde hat ihm das Gebäude in Erbpacht überlassen.