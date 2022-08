In Römerberg sind am Donnerstag kurz vor Mitternacht 40 bis 45 auf einem Feld gestapelte Heuballen in Brand geraten. Als Polizei und Feuerwehr am Brandort In den Rauhweiden ankamen, standen die Ballen in Vollbrand. Der Besitzer der Heuballen hat das Feuer laut Polizeibericht durch die Rauchwolke selbst bemerkt. Die Feuerwehr Römerberg war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die genaue Brandursache wird nun ermittelt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.