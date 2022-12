Rund 50 Verkehrsteilnehmer missachteten laut Polizeiangaben bei einer Kontrolle am Dienstag zwischen 7 und 8.15 Uhr das Durchfahrtsverbot am Falltorweg in Harthausen. Die Straße werde als Abkürzung genutzt, um die Umleitungsstrecke aufgrund eines Wasserrohrbruchs in Harthausen zu umfahren. An den Zufahrten stellte die Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen Absperrgitter und Verkehrszeichen, die auf das Durchfahrtsverbot hinweisen, mit dem Zusatz „Anlieger frei“ auf. Während einige Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurden, drehten weitere Fahrzeuge und entfernten sich, berichtet die Polizei weiter. Nur wenige Fahrzeugführer hätten tatsächlich ein berechtigtes Anliegen nachweisen können. Insgesamt seien neun Verwarnungen ausgesprochen worden. Wer als PKW-Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet, muss laut Polizei mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen (ausgenommen Pkw und Kraftomnibus) zahlen bei einem Verstoß sogar 100 Euro. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.