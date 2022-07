Am Mittwochnachmittag ist der erst am Montag abgeschaltete Wasserturm in Großniedesheim wieder in Betrieb genommen worden. Wie die Stadtwerke Frankenthal mitteilen, ist es am Mittwoch wie schon am Vortag zu Druckschwankungen im Wassernetz gekommen. Betroffen waren demnach Haushalte in Kleinniedesheim, Großniedesheim, Heuchelheim, Beindersheim und Heßheim. Für die Abschaltung des Turms brauche es mehr Zeit, da erst die Programmierung richtig eingestellt werden müsse. Der Wasserturm sorgt normalerweise für konstanten Druck im Wassernetz der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim. Die regulären Druckschwankungen im Umfeld des Wasserturms könnten nach Vermutungen der Stadtwerke eine Ursache für die Rohrbruchserie in Großniedesheim sein. Deshalb war entschieden worden, den Turm vom Netz zu nehmen.

