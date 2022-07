In Kleinniedesheim ist die Wasserversorgung am Dienstag über Stunden beeinträchtigt gewesen. Wie Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) mitteilt, erreichten ihn zahlreiche Anrufe, vorwiegend von Bürgern aus dem Oberdorf, die darüber klagten, kein Wasser zu bekommen. „Die Bürger laufen Sturm“, sagt der Ortschef, der sich vorab Informationen der Stadtwerke Frankenthal als Wasserversorger gewünscht hätte. „Einfach das Wasser abstellen, das geht nicht“, betont er. Die Stadtwerke teilen auf Anfrage mit, dass die Wasserversorgung überall in Kleinniedesheim gewährleistet sei, allerdings könne es derzeit zu Druckschwankungen kommen, sodass nicht überall so viel Wasser aus dem Hahn kommt, wie es Bürger gewohnt sind. Grund sei die Abstellung des Wasserturms, weshalb der Druck im Netz neu eingestellt werden müsse. Dabei seien bestimmte Schieber übersehen worden, die noch geschlossen waren. Am Nachmittag waren Techniker vor Ort, um diese zu öffnen. Danach dürfte es nach Aussagen der Stadtwerke zu keinen weiteren Einschränkungen kommen.