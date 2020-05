Jede Menge Drogen hat die Polizei am Mittwochabend in einer Wohnung in Hanhofen gefunden. Die Beamten waren gegen 22 Uhr auf Marihuanageruch aufmerksam geworden, der aus einem Mehrfamilienhaus kam. In der Wohnung eines 22-Jährigen und einer 19-Jährigen stellten sie zunächst eine kleine Menge Marihuana auf dem Wohnzimmertisch fest. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stießen die Polizisten auf insgesamt 1,24 Kilogramm Marihuana, rund 360 Ecstasy-Tabletten und zirka 50 Gramm Amphetamine sowie Marihuanasamen. Die beiden Beschuldigten wurden zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.