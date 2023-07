Ein Mann, der schlafend in seinem Auto saß, ist am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr einer Streife der Polizei auf einer Straße in der Nähe des Badesees im Römerberger Ortsteil Mechtersheim aufgefallen. Der Wagen stand laut Bericht auf der Fahrbahn. Bei der Kontrolle zeigte der 21-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten unter anderem ein Messer, einen Schlagstock, ein Pfefferspray sowie mehrere Betäubungsmittel. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 21-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren zu.