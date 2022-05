Einen 19-jährigen Autofahrer hat die Polizei in der Speyerer Straße in Harthausen am Freitag um 4 Uhr kontrolliert. Nach Angaben der Beamten gab der junge Mann an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem erkannten die Polizisten bei dem Fahrzeugführer verschiedene Anzeichen für die Einnahme von Betäubungsmitteln. Ein von dem 19-Jährigen freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.