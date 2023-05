Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neben dem kommunalen Corona-Testzentrum in der Karl-Wendel-Schule gibt es im Ort nun auch eine privat betriebene Anlaufstelle für alle, die einen kostenlosen Schnelltest machen lassen wollen. Der Unterschied: An der Teststelle in der Maxdorfer Straße kann man im Auto sitzen bleiben und bekommt das Ergebnis elektronisch.

Seit dem 27. März, so steht es auf der Internetseite www.corona.rlp.de des Landes Rheinland-Pfalz,