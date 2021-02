Für leuchtende Kinderaugen möchten die Karnevalsvereine Igg'lemer Bessem und Böhler Hängsching am Dienstag, 16. Februar, sorgen. Denn auch wenn die Fasnachter wegen der Corona-Beschränkungen auf alle Veranstaltungen von der Proklamation bis zur Prunksitzung verzichten müssen, wollen sie zumindest den Kinderfasching nicht einfach ersatzlos streichen.

Und so laden sie alle kleinen Prinzessinnen, Piraten, Cowboys und Meerjungfrauen aus Böhl-Iggelheim zu einem kostenlosen „Drive-in-Kinderfasching“ auf dem Iggelheimer Kerweplatz ein. Wer sich und seine Kinder bis zum heutigen Samstag per E-Mail an drive-in@böhler-hängsching.de anmeldet, darf am kommenden Dienstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr mit dem Auto auf den Kerweplatz fahren und für jedes Kind eine Überraschungstüte abholen.

Wichtig ist jedoch, dass dort die Einbahnstraßenregelung beachtet wird. Denn die Zufahrt ist nur von der Goldböhlstraße aus möglich. Zudem darf der Platz nur mit einem Pkw befahren werden, und die Insassen müssen medizinische Masken tragen.

Die „Hängsching-Bessem“ sorgen für närrische Stimmung

Auf dem Platz sorgen die Böhl-Iggelheimer Karnevalisten, die sich zu diesem Anlass wieder als vereinte „Hängsching-Bessem“ präsentieren, mit Musik für närrische Stimmung. Auch die Prinzessinnen werden dort sein, und sie freuen sich ausdrücklich, wenn möglichst viele Kinder kostümiert aus den Autofenstern winken. Aussteigen ist wegen der Corona-Auflagen leider nicht erlaubt. Und da jeder einmal an der Reihe sein möchte, ist auch längeres Halten nicht möglich. Die Abfahrt erfolgt dann über den Parkplatz an der Langgasse.

Damit die gute Stimmung dennoch etwas länger anhält, haben die Vereine viele Überraschungstüten gepackt. Finanziert wurden diese nach Auskunft von Bessem-Präsident Kurt „Kutte“ Hauck von Freunden und Gönnern der Karnevalisten. Als zusätzliche Unterstützung überreichte Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ (CDU) Kurt Hauck und seiner Böhler Amtskollegin Annette Melzer am Mittwoch je einen Scheck über 1000 Euro der Sparkasse Vorderpfalz.

Dass auf dem Platz am Faschingsdienstag ordentlich etwas los sein wird, zeichnete sich bereits an diesem Mittwoch ab. Denn bis dahin waren laut Melzer schon mehr als 100 Autos mit noch viel mehr Kindern angemeldet. Wer sich auf den Weg zum „Drive-in-Kinderfasching“ macht sollte also durchaus mit einer Warteschlange rechnen. Aber das nimmt man für die Fasnacht doch auch gerne in Kauf...

Noch Fragen?