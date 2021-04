Ein bisschen ist es wie beim Fastfood-Restaurant: Mit dem Auto bis zur Haltelinie vorfahren, Kontakt- und Datenschutzformular ausfüllen, weiter zur nächsten Station. Dort wartet geschultes Personal und dann heißt es Fenster runter, Stäbchen in die Nase. Nach 20 Minuten kommt das Ergebnis per E-Mail. Auf dem Gelände des ASV Maxdorf, Longvicplatz 2, hat am Donnerstag ein Drive-in für kostenlose Corona-Schnelltests eröffnet. Zum Auftakt blieb der ganz große Ansturm zwar noch aus, doch Betreiber Riccardo Ferraro geht davon aus, dass sich das bald ändern wird. In Lambsheim, wo er einen weiteren Drive-in betreibt, hat sein Team in einem Monat rund 1700 Tests gemacht. Ferraro ist gerüstet und hat 5000 Test-Kits geordert. Wichtig: Testen lassen kann sich nur, wer ohne Corona-Symptome ist. Unter der Telefonnummer 0176/74355755 gibt es Auskunft, ob man einfach vorbeikommen kann oder ob ein Termin nötig ist. Ab sofort hat die Maxdorfer Teststelle dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. In Lambsheim besteht montags, mittwochs, freitags und samstags ebenfalls von 9 bis 15 die Möglichkeit zum Schnelltest. Die Öffnungszeiten sollen laut Ferraro je nach Kundenaufkommen noch angepasst werden.