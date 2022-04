Es ist kaum zu glauben: Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ist zum dritten Mal die Wasserhauptleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim gerissen – nur etwa zwei bis drei Meter entfernt von der Stelle, an der es am 6. April zu Überflutungen kam. 17 Haushalte waren heute Morgen laut Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) von der Wasserversorgung abgeschnitten. Fachleute der Stadtwerke Frankenthal seien vor Ort, um die Lage zu prüfen und die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. Der Verkehr werde durch den nunmehr dritten Rohrbruch nicht weiter eingeschränkt, sagt Walther, da der Bereich zuvor bereits abgesperrt gewesen sei. Weitere Informationen wollen die Stadtwerke am Nachmittag veröffentlichen. Die Rohrbruchserie begann am 21. März.