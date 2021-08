In Anwesenheit der Besitzerin hat am Dienstagmorgen ein Mann deren Handtasche aus einem in der Ludwigstraße in Schifferstadt parkenden Fahrzeug gestohlen. Die Frau kümmerte sich laut Polizei gerade um ihren Sohn auf der Rückbank, als der Mann durch die offenstehende Beifahrertür nach der Handtasche griff, sie an sich nahm und sofort flüchtete. Eine Ortung des Handys durch den Ehemann der Frau brachte zumindest dieses wieder zurück, da es tatsächlich in einem Vorgarten gefunden werden konnte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und von südländischer Erscheinung. Er war dunkel gekleidet und trug eine blaue Mütze. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.