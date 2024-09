Ein dreijähriger Junge ist am Samstag bei einem Unfall in der Neuhofener Jahnstraße schwer verletzt worden. Laut Polizei ist das Kind nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gegen 19.10 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Dort wurde es von einem vorbeifahrenden Fahrrad erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Junge unter anderem einen Knochenbruch im Unterschenkel. Die beteiligte Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sie soll zirka 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein sowie rote – eventuell gefärbte – schulterlange Haare haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pi.schifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.