Der Schulranzen ist gepackt, der Mundschutz frisch gewaschen, die Hygieneregeln gelernt. Nach drei Monaten darf meine Siebenjährige wieder in die Schule. Ich bin nervös.

Auf dem Schulhof gemalte Herzen sollen ihr zeigen, wo sie sich vor Unterrichtsbeginn aufstellen darf, Pfeile weisen die einzig freigegebenen Laufwege. Freudiges Begrüßen lang vermisster Klassenkameraden mit einem Abstand kleiner als 1,5 Meter und Hofpausen stehen auf der Not-To-do-Liste. Dabei ist mein Kind eher der Typ Flummi. Drei Stunden Unterricht, in denen Pausen nur am Platz stattfinden werden, kommen ihr wenig entgegen.

Anspannung baut sie am besten über Bewegung ab. Deswegen haben uns die Nachbarn während der Homeschooling-Zeit auch gerne Einmaleinsreihen singend durch die Straßen joggen sehen. Vielleicht haben Beobachter auch gedacht, ich mache Kind 1 fit für die Militärschule. Die Eskalationsspiralen, die unseren Sportstunden vorangegangen sind, haben sich bisher tatsächlich nicht bis zu Androhung einer Internatsanmeldung gedreht, schrammten aber immer nur knapp daran vorbei. An manchen Tagen bin ich mir sicher, dass ich Kind 1 so lautstark ermahne, dass alle Schulkinder im Umkreis eines Kilometers „jetzt ihre verfluchten Aufgaben“ machen.

Meine ausgefeilten pädagogischen Qualitäten darf ich auch weiterhin unter Beweis stellen. Präsenzunterricht hat meine Grundschülerin nämlich nur jeden zweiten Tag. Die übrige Zeit hängt ihre schulische Bildung wie bisher davon ab, wie viel Geduld ich und mein ramponiertes Nervenkostüm aufbringen können und wie viel Zeit mir neben der Arbeit im Homeoffice bleibt.

Meine Vierjährige ist froh, diesen Wirrungen zu entkommen. Sie darf seit dieser Woche wieder in den Kindergarten. Spielen und Freunde treffen statt Schabernack unter dem Esstisch treiben und die Beine mit Küchenrolle umwickeln, während ich Kind 1 schrittweises Subtrahieren erkläre. Sie freut sich. Ein Stück Alltag nach all den Wochen. Für sie sogar ganz ohne Maske und aufgemalte Laufwege.