Die Schülerzahlen steigen weiter. Ergebnis: Drei zusätzliche Klassenräume werden in der Grundschule Nord in Schifferstadt gebraucht. Abhilfe sollen auch hier nun sogenannte Klassenraummodule – Container – schaffen.

An der Grundschule Süd stehen solche Module bereits zweistöckig. Jetzt werden drei dieser mobilen Klassenräume auch am Schulgebäude an der Rehbachstraße aufgestellt werden.