Am Donnerstag kurz vor 15 Uhr ist eine 42-jährige Frau mit ihrem Auto auf der B39 in Fahrtrichtung Neustadt gefahren, als ein Gespann aus Pickup und Anhänger auf gerader Strecke zwischen Peterhof und Aumühle vor ihr die Fahrbahn überquerte und, von einem Feldweg kommend, in den gegenüberliegenden Feldweg einfahren wollte. Laut Polizei konnte die 42-Jährige einen Zusammenstoß nicht vermeiden und kollidierte frontal mit dem Anhänger des 66-jährigen Pickup-Fahrers. Durch den Aufprall verletzten sich die Autofahrerin sowie ihre beiden acht- und zehnjährigen Kinder leicht. Nach Angaben der Polizei erlitten sie jeweils ein Schleudertrauma und Prellungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige blieb unversehrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Das Auto der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle liegt nicht innerhalb eines Baustellenbereichs.