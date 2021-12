Im Testzentrum des St.-Vincentius-Krankenhauses sind laut Auskunft der Ärztlichen Direktorin Cornelia Leszinski drei Verdachtsfälle mit der Omikron-Variante registriert worden. Das teilte die Chefärztin am Mittwoch in einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Stadt mit. Bei den drei Personen handelt es sich demnach um Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Bereits am Dienstag waren bestätigte Omikron-Fälle bei zwei Speyerern bekannt geworden, die ebenfalls im Testzentrum des „Vincenz“ abgestrichen wurden. Sie werden laut Leszinski aber nicht im Krankenhaus behandelt sondern befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 44 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. 921 Personen gelten aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert liegt laut LUA aktuell in Speyer bei 285,8 und damit über dem landesweiten Durchschnitt von 184,4.