Wer gerne picknickt und auch noch dazu Musik liebt, kann am ersten Juli-Wochenende in Schifferstadt auf seine Kosten kommen.

In der Pandemie war es eine der wenigen Möglichkeiten, Konzertatmosphäre zu bieten: Livemusik unter freiem Himmel, mit Abstand und viel frischer Luft. Das Konzept kam an und nun wird es weitere Picknick-Konzerte geben. „Die Stadtverwaltung freut sich, am Freitag und Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr attraktive Bands präsentieren zu können“, heißt es in der Ankündigung.

Am Freitag startet um 18 Uhr die Wolfgang Disch Acoustic Band. Das Programm des Trios umfasse sowohl Klassiker der Swing-, Latin und Popmusik als auch Kompositionen des Bandleaders. Dabei spiele Wolfgang Disch Schlagzeug, Cajon und Akkordeon. Er wird begleitet von Gitarrist Heiko Duffner und Gernot Kögel mit seinem akustischen Fretless Bass.

Am Samstag, 18 Uhr, spielt sich die Band Time Out quer durch Rock, Pop, Blues und Soul. Mit Frontmann Ralph Bachofner, einem Urgestein der Pfälzer Musikszene, und den Sängerinnen Katrin Oehlbach und Claudia Scherer gehört Time Out laut Ankündigung zu den festen Größen bei Weinfesten, Beach-Partys und Club-Gigs.

Um 11 Uhr beginnt am Sonntag das letzte Picknickkonzert mit der TC Big Band unter der Leitung von Stefan Weis. Die rund 20-köpfige Band mit Sängerin präsentiert eine bunte Mischung aus Swing, Blues, Latin, Jazz bis hin zu Funk- und Poptiteln.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei. Mitzubringen sind „gute Laune, Sitzgelegenheiten wie Picknickdecke oder Klappstühle und alle Leckereien und Getränke, die Sie dort genießen möchten“. Gerne sorge das Team der Fischerhütte ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste.