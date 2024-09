Das Vereinsgelände „Im Oberwald“ wird drei Tage lang zum Treffpunkt der Bürger. Kerwe wird vom 13. bis 15. September gefeiert, mit Kettenkarussell, Kinderolympiade und Klangvirtuosen.

Am Freitagabend sind Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) und der Vorsitzende der Gemeinschaft Lingenfelder Vereine (GLV) Sebastian Ungeheuer zunächst die wichtigsten Personen auf dem Gelände. Erst nach deren Fassbieranstich geht das große Kerwe-Treiben mit Disko, Live-Musik im Festzelt und kulinarischer Versorgung an den Vereinsständen nämlich los. Burger und Bier, Schnitzel und Schnäpschen, Fischbrötchen und Fried Chicken: Kreativ sind die Mitwirkenden der acht teilnehmenden Vereine, was die Auswahl auf Speise- und Getränkekarten betrifft.

Kinderprogramm und bayerisches Frühstück

Mit dem Einstieg ins Festgeschehen am Samstag (15 Uhr) beginnt das Kinderschminken mit -disko im Vereinsheim des Fanfarenzugs. Wo am Vorabend nach der Eröffnung im Festzelt noch die Band Rent Ä Band gespielt hat, wird nun Jo’s Mum zu hören sein (20 Uhr).

Bayerisches Frühstück beim DRK läutet den Sonntag ein (11 Uhr). Der Nachwuchs der Kindertagesstätte „Raupe Nimmersatt“ unterhält mit französischen Liedern (14 Uhr), bevor sich die Kleinen bei einer Olympiade austoben. Mit der Band Stonehenge endet am Abend das musikalische Kerweprogramm (17 Uhr).