Gleich mehrere Personen hat die Polizei in den vergangenen Tagen aus dem Verkehr gezogen. Es geht um Drogenkonsum, nicht vorhandene Führerscheine und fehlende Versicherungen.

Mit einem Elektroroller war ein 18-Jähriger am frühen Freitagabend auf dem Supermarkt-Parkplatz Im Keltenfeld in Hochdorf-Assenheim unterwegs. Eine Polizeistreife bemerkte, dass an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war und kontrollierte den Fahrer. Der 18-jährige Fahrer gab an, für den Roller zwar eine Allgemeine Betriebserlaubnis zu besitzen, diese aber nicht mitzuführen. Versichert habe er das Elektrokleinstfahrzeug nicht. Dies ist jedoch notwendig. Im Gespräch stellten die Polizisten zudem drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Urintest schlug auf Cannabis an – und der junge Mann gab zu, einen Joint geraucht zu haben. Ihm drohen eine Geldstrafe, Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot. Und: Der 18-Jährige macht gerade den Führerschein. Den wird er aber erst einmal nicht bekommen, auch wenn er die Prüfung besteht. Die Führerscheinstelle werde wohl erst einmal prüfen, ob er in der Lage ist, Fahrzeuge zu führen.

Nachschulung droht

Ein frisierter Roller ist der Polizei am Freitag in der Dannstadt-Schauernheimer Hauptstraße aufgefallen. Der 15-jährige Fahrer hatte Fahrzeugpapiere für einen Roller bis 45 Kilometer pro Stunde und den entsprechenden Führerschein. Durch einige Manipulationen fuhr der Roller jedoch bis zu 70 „Sachen“. Für diese Geschwindigkeit reichte die Fahrerlaubnis nicht aus und die Betriebserlaubnis des Rollers war erloschen. Neben einigen Verfahren wird eine kostenpflichtige Nachschulung auf den jungen Fahrer zukommen – denn mit seinem vorhandenen Führerschein ist er noch in der Probezeit.

Keinen Führerschein, dafür aber Drogen im Blut hatte ein 33-Jähriger Motorrollerfahrer, den die Polizei am Freitagabend in der Straße Am Damm in Altrip kontrollierte. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und Opiate. Die entsprechenden Strafverfahren laufen.