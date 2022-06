Die Polizeiinspektion Speyer berichtet von mehreren Einbrüchen im Freisbacher Weg in Harthausen. In der Zeit von Mittwoch, 21.45 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, seien dort Unbekannte in die Heilsbruckhalle und in zwei Vereinsheime eingedrungen, heißt es im Bericht der Beamten. Nach deren ersten Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 1000 Euro. Es sei Bargeld gestohlen worden, doch ob die Einbrecher weitere Beute gemacht haben, muss noch ermittelt werden, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der betreffenden Nacht geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.