Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hesse kam diese Zeile sicher nicht in einem heißen, stickigen Ratssaal in den Sinn. In Limburgerhof musste zudem noch allerhand besprochen werden, bis Geschäftsordnung und Hauptsatzung für den neuen Gemeinderat beschlossen werden konnten. Dafür herrschte große Einigkeit bei der Wahl der neuen Beigeordneten.

Vielleicht wäre die konstituierende Sitzung in Limburgerhof