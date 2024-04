Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Sonne und sommerlichen Temperaturen haben am Samstag in vier Gemeinden im Speyerer Umland Menschen Müll eingesammelt, den andere unerlaubt in die Landschaft geworfen haben. Dem Eindruck zweier Organisatoren nach war es aber weniger als in den Vorjahren. Unter anderem stießen Helfer auf zerstörtes Diebesgut.

Harald Löffler (CDU) musste aufpassen, dass er am Samstag keinen Sonnenbrand bekam, wie er lachend sagte. Bei Sonnenschein und 25 Grad zog der scheidende Ortsbürgermeister von Harthausen