Glasscherben, alte Autoreifen, Plastikflaschen, kleinere Elektrogeräte, kaputte Kleidung – wer Müll sammelt trägt so einiges zusammen. So getan die FWG. Ihr Dreckweg-Tag fiel coronabedingt ein bisschen anders aus.

Die FWG in Rödersheim-Gronau organisiert regelmäßig Dreckweg-Tage für das Dorf. Heuer lief die Aktion coronabedingt intern. „Um die Menge der Teilnehmer in einem überschaubaren Rahmen zu halten, den Dreckweg-Tag aber nicht wie in 2020 wieder ausfallen zu lassen“, schreibt Vorsitzender Steffen Lauinger. Man hoffe aber, im Herbst noch einmal gemeinsam mit Rödersheim-Gronauern Bürgern einen solchen Beitrag für die Umwelt leisten zu können.

Lauinger zufolge wurden die 22 teilnehmenden FWG-Mitglieder in fünf Müllsammelbezirke eingeteilt. Es wurden Gemarkungskarten, blaue Müllsäcke und Greifer ausgeteilt, die der Bauhof der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim zur Verfügung gestellt habe. „Dann zog jede Kleingruppe bei kaltem, aber schönem Wetter – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln – los und befreite ihren Bereich von Müll“, berichtet der FWG-Vorsitzende. An vorher festgelegten Ablegestellen seien die Säcke und der größere Müll deponiert und anschließend von drei Autofahrern mit Anhängern zu einem Container gebracht worden. Den habe der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Kreises zur Verfügung gestellt.

Um den Teilnehmern ein Dankeschön als Ersatz für das abschließende Mittagessen zu geben, das wegen Corona nicht stattfinden konnte, verteilte Lauinger nach getaner Arbeit Lunchpakete für zu Hause.