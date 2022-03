Beim Dreck-Weg-Tag der Ortsgemeinde Beindersheim am Samstag wurde mehr Müll aus der Natur gesammelt als je zuvor. Der Bürgermeister hat eine Vermutung, woran das liegt – und plant schon eine Wiederholung der Aktion im Herbst.

Mehr als 60 Personen sind um 9 Uhr auf den Parkplatz des Beindersheimer Bauhofs am Friedhof gekommen, um beim großen Reinemachen im und ums Dorf mitzumachen. Es sind aber nicht nur Mitglieder der Jugendfeuerwehr, Einzelpersonen und Familien dabei: Ein Großteil der Helfer gehört zu einer Truppe Geocacher, also quasi moderner Schatzsucher, die international vernetzt sind und mit Koordinaten aus dem Internet nach Verstecken suchen. Dass die GPS-Schnitzeljagd mit dem Einsammeln von Müll verknüpft wird, ist nicht ungewöhnlich. „Cache in, trash out“ (frei übersetzt: Schatz rein, Müll raus) ist eine Umweltinitiative direkt aus der Geocacher-Szene.

Schon auf den ersten Metern erfolgreich

Bauhofmitarbeiter Thomas Eck zeigt auf einer Karte, wer welches Gebiet ablaufen soll. „Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo nichts liegt“, sagt Beindersheims Bürgermeister Ken Stutzmann (SPD). Die Helfer werden mit Müllsäcken und Greifzangen ausgestattet, dann ziehen sie in alle Himmelsrichtungen los. Kaum 15 Minuten nach Start kommt die erste Sammlerin mit einem Müllsack voller Glasflaschen, Dosen und Verpackungen zurück auf den Parkplatz. „Das habe ich alles auf den ersten Metern gefunden“, sagt sie.

Zur Mittagszeit stärken sich die fleißigen Helfer als Belohnung mit Burgern, Pommes und Getränken in der Halle des MTSV Beindersheim. Stutzmann ist mehr als zufrieden mit der Resonanz auf die Aktion. Und auch die gesammelte Müllmenge ist beachtlich. „Wir dürften diesmal die 20 Kubikmeter knacken“, sagt der Bürgermeister. Zum Vergleich: Zuletzt wurden rund zehn bis zwölf Kubikmeter Müll in Beindersheim eingesammelt. Er vermutet, das liege daran, dass wegen der Pandemie die letzte Gemarkungsreinigung ausfallen musste.

Weil am Samstag nicht alles geschafft wurde, will Stutzmann die Aktion bereits im Herbst wiederholen, „damit wir mal wieder bei Null anfangen“. Die Säcke an den Sammelpunkten werden nach seinen Angaben im Laufe des Montags vom Bauhof mit einem Traktor abgeholt.