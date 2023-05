Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dort, wo einmal der Anbau der Böhler Grundschule hin soll, ist derzeit ein Bolzplatz und es stehen da Spielgeräte. Beides muss also weg, dafür soll als Ersatz hinter dem „alten Neubau“ der Schule ein naturnaher Erlebnisschulhof angelegt werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden an der Planung dafür einige Kritikpunkte geäußert.

Über Grünflächen, Kletterwände und giftige Beeren haben die Ratsmitglieder diskutiert. Aber zunächst hat Landschaftsplaner Alwin Burkart mal vorgestellt,