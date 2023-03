Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuletzt hat sich in Sachen Digitalisierung an den Schulen viel getan. Jetzt muss nachgebessert werden.

Im vergangenen Jahr fehlte es in den Schulen in Speyerer Umland bei der digitalen Ausstattung noch an allen Ecken und Enden. Nun sind die Schulen und Verwaltungen auf einem guten Weg. Die Pandemie hat dazu beigetragen,