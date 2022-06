Knapp 100 Schüler und acht Lehrer des Maxdorfer Lise-Meitner-Gymnasiums sind in Österreich aus Bergnot gerettet worden. Sie haben sich offenbar auf eine Route aus dem Internet verlassen, und sind auf dem Heuberggrat in 1800 Metern Höhe in eine missliche Lage geraten. Darüber hatte die österreichische Polizei in der Nacht zu Mittwoch berichtet. Wie kam es zu dem Vorfall, wie sind Wandertipps aus dem Internet zu beurteilen – und wie geht es der Gruppe am Tag nach der dramatischen Rettung inklusive Hubschraubereinsatz? Wir haben mit Experten, Schulaufsicht, Eltern und dem Bürgermeister des österreichischen Orts Mittelberg gesprochen.