Eine weitere Schmuddelecke im Dorf soll verschwinden. An der Ecke Bachstadenweg / Woogstraße in Neuhofen, an der sich bisher fünf Pachtgärten befanden, soll nach dem Wunsch der Verwaltung eine Lern- und Grünanlage mit Bewegungspark und naturnahem Spielplatz entstehen.

Die Pachtverträge der Gärten waren schon sehr alt und die Pächter in fortgeschrittenem Alter. Schon länger war zu beobachten, dass die Parzellen nicht mehr gepflegt, sondern eher