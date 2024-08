Lambsheim feiert Kerwe. Über fünf Tage inklusive eines zünftigen Warm-ups am Freitag, dem Vorabend der Kerwe, dauert der Ausnahmezustand in der Ortsgemeinde Lambsheim. Schlusspunkt ist am Dienstagabend, wenn die Kerwe traditionell beerdigt wird. Höhepunkt des mehrtägigen Spektakels ist der Umzug am Samstagnachmittag.

Einstimmen auf die Kerwe, das soll also ein Warm-up, vielleicht auch ein kleines „Vorglühen“ am Freitagabend ab 18 Uhr. DJ Nimeesha und DJ Larifari legen dazu Musik aus den 90er-Jahren auf und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, die Tischtennisabteilung des TV 1864/04, die Basketballer der Eintracht sowie die Lambsheimer Landfrauen verwöhnen die Besucher und deren Gaumen mit „gutem Essen und Getränken“. Und natürlich dürfen auch süffige Cocktails nicht fehlen. Und wozu dient so ein Warm-up? Vielleicht dazu, dass schon am Freitag der Alltagsballast abgeworfen werden und eine lockere Kerwestimmung für die folgenden vier Tage einkehren kann?

Am Samstag steigt dann bereits der erste Höhepunkt, der Kerweumzug ab 15 Uhr. Laut Gemeinde sollen 25 Zugnummern gemeldet haben. Der Tross bahnt sich seinen Weg durch den historischen Ortskern bis zum Festplatz am Bahnhof. Dort eröffnet Lambsheims erste Ortsbürgermeisterin, Barbara Eisenbarth-Wahl, um 18 Uhr die Kerwe dann offiziell.

Livemusik, Tanz und ein Kinderprogramm

An Essens- und Getränkeständen der örtlichen Vereine und professioneller Anbieter soll es für jeden Geschmack, für jeden Gaumen etwas geben. Mit dabei ist auch der Freundschaftskreis Lambsheim-St. Georges-sur-Baulches. Nach eigenen Angeben servieren sie in ihrem Spezialitätenzelt unter anderem Crêpes, Flammkuchen, französischen Rotwein, Cidre und Calvados.

Fahrgeschäfte, Süßes, Spielmöglichkeiten für die Mädchen und Jungen und vor allem viel Musik und Vorführungen auf der Bühne dürfen natürlich auch nicht fehlen. Am Samstag ist Livemusik mit Limelight angesagt, am Sonntag gibt es eine Kerweparty mit DJ Karl und am Montagabend Musik von Fine R.I.P. Lambsheimer Vereine zeigen ihr Können, unter anderem gibt es eine Line-Dance-Darbietung der Lamundis Line Dancer am Sonntag ab 17 Uhr. Zuvor laden die Kerwebeschicker und der Gesang- und Musikverein (GMV) Lambsheim am Sonntag ab 11 Uhr zu einem unterhaltsamen Frühschoppenkonzert ein. Ab 15 Uhr folgt dann auch ein Kinderprogramm.

Ein ganz besonderes Glanzlicht darf zur Lambsheimer Kerwe nicht fehlen: Schulanfänger erhalten am Dienstag ab 16 Uhr kostenlose Fahrchips von Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth Wahl. Das Ende der Kerwe wird am Dienstag eingeläutet. Um 21 Uhr wird sie beerdigt und darf ruhen – bis zum nächsten Jahr.