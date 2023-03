Die grüne kommunale Liste (gkL) lädt für Donnerstag, 16. März, ab 19 Uhr, im Remigiushaus in Otterstadt zu einem weiteren Dorfgespräch ein. Es wird um Wärmepumpen in Bestandsgebäuden gehen. Sascha Spengler, Installateur aus Otterstadt, Norbert Schlör, Geschäftsführer der Speyerer Firma Schlör und Faß, sein Projektleiter Tristan Schwartz sowie Ulrich Pfeuffer von der Mannheimer Großhandelsfirma Pfeiffer & May stehen für Fragen zur Verfügung. Nach einem Vortrag und Erfahrungsberichten über Anlagen im Ort sind eine Diskussion und ein Austausch angedacht. Zwecks besserer Planung wird um Anmeldung gebeten bei Eckhard Sans unter 06232 44526 oder per E-Mail an gkl-waldsee-otterstadt@web.de.