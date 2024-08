„Unglaubliche 113 Höfe haben sich zur Teilnahme am ersten Dorfflohmarkt in Harthausen angemeldet.“ Markus Unterländer, stellvertretender Vorsitzender des veranstaltenden CDU-Ortsverbands, ist von der Resonanz überrascht und begeistert zugleich.

Mit dem Angebot, das am Samstag, 31. August, 10 bis 16 Uhr, in der Tabakgemeinde über die Bühne geht, scheint der Veranstalter in eine Marktlücke gestoßen zu sein. Die Anmeldefrist für den Tag endete am 15. Juli. Bis dahin mussten die Händler ihr ausgefülltes Anmeldeformular per Mail an Dorfflohmarkt@cdu-harthausen.de oder in den Briefkasten von Michael König geworfen haben.

Seitdem ist das Organisationsteam um König und Unterländer mit der Vorbereitung der Dorfflohmarkt-Premiere beschäftigt. Dazu zählt unter anderem das Erstellen eines Lageplans mit den 113 Verkaufsstellen, die sich über die gesamte Gemeinde verteilen. Der Plan, der eine Übersicht über die Angebote und die teilnehmenden Höfe gibt, ist auf der Homepage der CDU zu finden.

Plan zeigt auch Parkplätze und Toiletten

„Der Plan wird online abrufbar sein und in begrenzter Anzahl an den Bushaltestellen zum Abreißen zur Verfügung stehen“, informiert Unterländer auf Anfrage der RHEINPFALZ. Auch alle Teilnehmer werden einen Plan erhalten. Sie sollten ihn möglichst gut sichtbar bei sich aushängen. „So können sich die Besucher im Dorf gut orientieren. Jeder Besucher kann sich dazu den Plan gegebenenfalls noch abfotografieren“, schlagen die Organisatoren vor. Aus dem Plan ersichtlich sind laut Unterländer die bestehenden öffentlichen Parkplätze und Toiletten in der Gemeinde. Letztere würden jedoch nicht zusätzlich ausgeschildert. „Notfalls stehen ja in jedem Hof Toiletten zur Verfügung.“

Verzichtet wird zudem auf eine offizielle Eröffnung oder eine Startschuss-Veranstaltung des Premieren-Dorfflohmarkts. Die Anbieter dürften in ihren jeweiligen Höfen beschäftigt sein und die Besucher eher über den Tag verteilt kommen und gehen, glauben die Organisatoren. „Durch den dezentralen und vor allem privaten Charakter der Veranstaltung gibt es auch keinen geeigneten Platz für eine solche Eröffnung“, sagt Unterländer.

Inspiration von anderswo

Gleichwohl sind die Mitglieder des Veranstaltungsteams in den Höfen unterwegs, um, falls nötig, zu unterstützen und Anregungen für den nächsten Flohmarkt zu sammeln. Eine einmalige Sache soll das Angebot nach Vorstellungen der CDU Harthausen keinesfalls sein, betont der stellvertretende Parteichef. „Einige unserer Mitglieder nehmen auch selbst als Anbieter teil“, kündigt er an. Die Ordnungsbehörde sei natürlich über die Veranstaltung informiert.

Entstanden ist die Idee aus den Hofflohmärkten der umliegenden Gemeinden, wo es das Angebot schon gibt. „Wir haben im Dorf Stimmen vernommen, wonach es so etwas auch in Harthausen geben müsste. Und weil es noch keiner hier gemacht hat, haben wir es angepackt“, fasst Unterländer zusammen.

Folgende „Spielregeln“ gelten für alle Anbieter bei der Dorfflohmarkt-Premiere in Harthausen: Der Verkauf ist ausschließlich im „eigenen“ Hof oder Garten, also auf Privatgrund erlaubt. Mieter sollten nur mit Zustimmung des Eigentümers bei der Veranstaltung teilnehmen. Es dürfen keine Verkaufsstände auf Gehwegen, Plätzen, Grünanlagen, Parks und sonstigen öffentlichen Flächen platziert und aufgestellt werden. Der Verkauf von Speisen ohne Kühlung und alkoholfreier Getränke ist gestattet. Der gewerbliche Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen ist dagegen verboten. Der Organisator übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, stellt die CDU weiterhin klar. Die Teilnahme am Dorfflohmarkt ist kostenfrei.

Im Netz

www.cdu-harthausen.de