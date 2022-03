Die Bürgerinitiative „Gerolsheim bewegt sich“ veranstaltet am Sonntag, 15. Mai, 11 bis 17 Uhr, zum zweiten Mal einen Dorfflohmarkt. Angeboten werden kann alles, was der Haushalt hergibt. Anmeldungen für interessierte Verkäufer ab sofort per E-Mail an info@gerolsheim-bewegt-sich.de. Der Unkostenbeitrag für Verkäufer beläuft sich auf fünf Euro. Rückfragen an Simone Ulrich unter Telefon 0171 1448469.