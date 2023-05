Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein schönes Geschenk: Einen Tag vor Heiligabend hat der Altriper Ortsgemeinderat den Haushalt für nächstes Jahr beschlossen. Entwickeln sich die Dorffinanzen wie befürchtet, werden 2021 am Ende rund 1,7 Millionen Euro zu einem ausgeglichenen Etat fehlen.

Diese Ratssitzung war für Altrip in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Geschichte tagte das Gremium noch am Tag vor Weihnachten – und zum ersten Mal online per