Kerwefreunde haben am Wochenende die Qual der Wahl: Sowohl in Dudenhofen als auch in Waldsee wird nach der Corona-Pause wieder gefeiert. Bei beiden Festen wird etwas für alle Generationen geboten.

In Dudenhofen steigt das Fest von Freitag bis Sonntag an einem neuen Standort: vor dem Rathaus rund um den Konrad-Adenauer-Platz. In den letzten Jahren vor Corona ist die Kerwe in der Raiffeisenstraße gefeiert worden. Eröffnet wird sie dieses Jahr am Freitag um 18 Uhr. Mit dabei sind die Kinder der Kita Kunigunde und die Jagdhornbläser der Kolpingfamilie, auch eine Jonglage-Showeinlage ist angekündigt. Ab 19 Uhr sorgen dann die örtliche Blaskapelle beim Weinlesefest und von 20.30 bis Mitternacht DJ Flo Kober für Stimmung.

Am Samstag geht es musikalisch um 14.30 Uhr weiter: mit Livemusik von „Die 49er“ im Bürgerhaus, ab 18 Uhr übernimmt dann DJ Jean Claude auf dem Rathausvorplatz und sorgt für Stimmung. Der Sonntag beginnt mit dem Kerwegottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Gangolf, gefolgt von einem Frühschoppen und Mittagessen auf dem Kerweplatz. Ab 12 Uhr gibt es mit Kinderschminken und von Petra Hook angefertigten Schnellzeichnungen im Bürgerhaus wieder Programm. Die jüngeren Besucher dürfen sich vor allem auf eine Zaubershow zwischen 14 und 15 Uhr freuen. Etwas für alle Generationen ist das Volksliedersingen mit der Liedertafel und musikalischer Begleitung von Stefanie Kratz am Akkordeon, zu dem von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus eingeladen wird.

Mehrere Vereine dabei

Für Essen, Getränke und Unterhaltung sorgen in Dudenhofen der Fußballverein (Freitag) und der JFV Ganerb (Samstag), der Geflügelzuchtverein (Sonntag), der Tennisclub (alle Tage), Messdiener und Junge Kirche (alle Tage), die katholische Frauengemeinschaft (Samstag und Sonntag) sowie Budenbesitzer und Schausteller.

In Waldsee richtet die TG die ganze Kerwe aus, die nach zwei Jahren Pause wieder in und an der Sommerfesthalle gefeiert wird. Die Veranstalter haben ein dreitägiges Programm organisiert. Die Bewirtung in der Sommerfesthalle beginnt am Samstag um 18 Uhr. Eine halbe Stunde später findet die offizielle Kerweeröffnung mit dem TG-Spielmannszug statt. Ab 20 Uhr ist Rock-Pop-Punk-Party mit Flow Control angesagt.

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Am Nachmittag sind um 15 Uhr die ältesten Damen von Waldsee zum Kaffeeklatsch eingeladen. Ab 18 Uhr gibt es Rock und Pop der Sechziger bis heute unplugged mit Kai Büttner. Der traditionelle Kerwepfeffer wird am Montag ab 11.30 Uhr serviert. Ab 14.30 Uhr wird Programm für die Kinder geboten mit einer Zaubershow, einer Tombola und Glitzertattoo. Die Kerwe klingt in diesem Jahr schon am Montag aus. Doch zuvor wird es noch mal laut: Ab 19.30 Uhr stehen N.S.A auf der Bühne und spielen Pop, Rock und Soul.