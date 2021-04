Die Stadt Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis wollen die Smartphone-App „Luca“ testen, die etwa Gastronomen oder Veranstaltern bei der Kontakterfassung unterstützen soll. „Sobald die Infektionszahlen in Speyer unter die kritische Marke von 100 gefallen sind, möchten wir den Modellversuch starten. Zahlreiche Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe haben uns bereits signalisiert, dass sie sich beteiligen möchten“, wird die zuständige Beigeordnete für Digitales, Sandra Selg (SWG), in einer Pressemitteilung zitiert. Mit der App erhoffe man sich eine schnelle und stringente Kontaktnachverfolgung, die Infektionsketten unterbrechen soll. „Die App kann uns dabei unterstützen und künftig Öffnungsschritte ermöglichen, die uns zurück zu etwas mehr Normalität führen“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Kreis will Erfahrungen sammeln

Die technischen Voraussetzungen für den Einsatz der App wurden laut Mitteilung beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises geschaffen, das auch für die Domstadt zuständig ist. In einem gemeinsamen Schreiben ans Land haben Stadt und Rhein-Pfalz-Kreis nun um Informationen darüber gebeten, wann das Gesundheitsamt mit dem nötigen Zugang zur Luca-App rechnen kann. Landrat Clemens Körner (CDU) erhofft sich vom Einsatz der App in Speyer „wertvolle Erfahrungen“ für die Kreisgemeinden.

Die „Luca“-App beinhaltet neben der Registrierung, die über einen minütlich vom eigenen Handy neu generierten QR-Code funktioniert, auch ein Kontakt-Tagebuch. Wird nach dem Besuch etwa eines Restaurants ein positives Testergebnis von einem Besucher gemeldet, werden alle anderen Gäste, die sich zur betreffenden Uhrzeit im Restaurant aufgehalten haben, über die App informiert. Parallel geht eine Nachricht ans zuständige Gesundheitsamt, das Zugriff auf die Daten der Gäste bekommt.