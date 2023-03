Ein vermeintliches Schnäppchen glaubte nach Angaben der Polizei eine 34-Jährige aus Dannstadt-Schauernheim zu machen, als sie sich ein gebrauchtes Pedelec auf dem „Marketplace“ von Facebook kaufen wollte. Das elektrisch unterstützte Fahrrad eines renommierten Herstellers sei laut Anzeige in sehr gutem Zustand gewesen und wurde von einem privaten Verkäufer lediglich zu ungefähr einem Zehntel des ursprünglichen Neupreises angeboten. „Hier hätte die Käuferin stutzig werden müssen“, schreiben die Beamten. Doch leider habe sie weiter auf ein günstiges Geschäft gehofft und überwies die geforderte Summe von 450 Euro an den angeblichen Verkäufer und erhielt kein Pedelec. Die Polizei rät, besonders bei sehr günstigen Angeboten in Zusammenhang mit Vorab-Bezahlung per Überweisung (ohne irgendeiner Art von Käuferschutz) kritisch zu sein und das Angebot und den Verkäufer genau zu prüfen.