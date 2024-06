Nach dem sexuellen Übergriff in Tateinheit mit Körperverletzung auf eine 49-jährige Joggerin am 19. Mai in Bobenheim-Roxheim sitzt der 20-jährige Tatverdächtige weiter in Untersuchungshaft. Wie Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat sich der Syrer, der seit Oktober 2023 in Deutschland ist, noch immer nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Aus ermittlungstaktischen Gründen schweigt die Staatsanwaltschaft weiter zum mutmaßlichen Tathergang und den Verletzungen der Joggerin. Zeugenhinweise habe es Ströber zufolge nicht gegeben. Die Tat soll sich am Abend besagten Tages auf einem Feldweg östlich der Gemeinde zugetragen haben. Der 20-Jährige wurde noch am selben Abend in Worms festgenommen. Die Ermittler setzen nun auf die Auswertung gesicherter DNA-Spuren und wollen mehr Hintergrundinformationen über den Beschuldigten in Erfahrung bringen. Er kann zunächst bis zu sechs Monate in U-Haft bleiben, eine Verlängerung dieser Haft müsste begründet werden.