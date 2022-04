In Lambsheim ist am Samstag ein Transporter vor der Haustür seines Besitzers gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Fahrzeug am Abend vor seiner Hofeinfahrt abgestellt. Gegen 2 Uhr stellte er dann fest, dass es nicht mehr dort stand. Das Auto ist 15.000 Euro wert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.