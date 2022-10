Die Qualität der digitalen Ausstattung der vier Grundschulen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim reicht von schlecht bis top. Lücken gibt es in der Infrastruktur, aber auch an Geräten hapert es.

Das Problem werde jetzt angegangen, verkündete Bürgermeister Michael Reith (SPD) kürzlich im Schulträgerausschuss. Dort stand das Thema zwar nicht auf der Tagesordnung, doch brennt es den Lehrkräften offenbar unter den Nägeln. Zwei Lehrerinnen der Heßheimer Grundschule, in deren zum Klassenzimmer umfunktionierten Turnhalle die Sitzung stattfand, holten eine lange Liste mit Mängeln und Wünschen aus der Tasche. Reith versicherte, die Verwaltung werde sich kümmern – zum Teil vielleicht schon in den Herbstferien.

„Ganz top“ steht laut ihrem kommissarischen Schulleiter die Albrecht-Dürer-Grundschule in Beindersheim da. Dank des Neu- und Umbaus sei die notwendige Kabelstruktur vorhanden, sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage Andreas Mock, der in erster Linie Rektor der Bobenheim-Roxheimer Rheinschule ist. „Das ist ja auf der Grundlage des Digitalpakts Voraussetzung für die Anschaffung der Endgeräte“, fügt er an. Das sind in der VG Lambsheim-Heßheim interaktive Flat Panels (IFP), mit Inhaltsfiltern ausgestattete Schüler-iPads und ergänzende Endgeräte für die Lehrer. Dafür hatten sich die Schulen gemeinsam entschieden. Für die Hardware rechnet Mock mit einer Lebensdauer von bis zu fünf Jahren. Danach seien vermutlich Updates, also Aktualisierungen der Software, nicht mehr möglich.

Smartboards veraltet

IFPs sehen aus wie Riesenbildschirme und können zum einen wie ein Handy genutzt werden. Wesentlich für den Unterricht ist jedoch laut Mock die Vernetzung über ein PC-Modul, sodass der Lehrer über sein Endgerät mit den Schüler-iPads verbunden ist und Bildschirminhalte auf der digitalen Tafel anzeigen kann. Zudem kann er auf den Schülergeräten Apps sperren oder freigeben und hat ständig Einblick in die Arbeit der Kinder. Doch dieses PC-Modul sei wohl von der Verwaltung bei der Bestellung vergessen worden.

Ein eigener Netzwerkanschluss für die Tafeln wäre ebenfalls vonnöten, sagt Peter Bisson, Leiter der Lambsheimer Karl-Wendel-Grundschule, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er fürchtet die Grenzen des Systems, wenn zig Schülergeräte auf das WLAN zugreifen. Deshalb sei eine Kabelverbindung zum Internet für die IFPs sinnvoll.

Die IFPs lösen die bisherigen Smartboards ab, mit denen die Schulen minimal ausgestattet waren und die inzwischen nicht nur veraltet, sondern teils auch unbrauchbar geworden sind. Die Großniedesheimer Grundschule etwa verfügt über ein einziges von der BASF gesponsertes Smartboard, das aber, so ergab eine Nachfrage bei Rektorin Tanja Eberle, nicht mehr nutzbar ist. „Wir haben in den Klassenzimmern noch ganz normale Kreidetafeln“, schildert sie die aktuelle Situation. WLAN sei jedoch überall vorhanden.

Lambsheimer Rektor nicht glücklich

In Lambsheim sind zwei von vier Smartboards, die rund zehn Jahre im Einsatz waren, nicht mehr vollständig nutzbar, zwei neuere können laut Bisson nicht in das neue System eingebunden werden. Und auch die Lebenszeit der Beamer, mit denen Inhalte auf die Smartboards gebracht werden, sei wohl bald erschöpft. Bisson hofft auf IFP für 15 Klassenräume und einen Fachraum.

„Die Schulen haben ihre Bedarfslisten an die Verwaltung gegeben, damit die Gelder aus dem Digitalpakt beantragt werden können“, erläutert Schulleiter Peter Bisson. Und daraus sind Positionen wie Tafeln, Lehrerendgeräte, teils auch Verkabelung und natürlich eine notwendige Einweisung noch offen. „Es wäre halt schön, wenn es überhaupt einmal eine Information zum Stand gäbe“, ergänzt der Rektor.