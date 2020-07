Um Laptops und Tablet kaufen zu können, fließen 234.500,77 Euro aus dem „DigitalPakt Schule“ der Bundesregierung in den Rhein-Pfalz-Kreis. Das Programm ist auch ein Ergebnis der Corona-Krise, sagt Landtagsabgeordneter Martin Haller. Nun können die Schulen im Kreis ihre Anträge stellen.

Mit 500 Millionen Euro will die Bundesregierung die technische Ausstattung der Schüler in der Republik fördern und ihren sogenannten „DigitalPakt Schule“ ergänzen. Rund 24 Millionen Euro dieses Pakets kommen in Rheinland-Pfalz an – und gut 234.000 Euro rieseln bis in den Rhein-Pfalz-Kreis durch. Die Verteilung der Mittel an die Schulträger erfolgt in Rheinland-Pfalz nach einem Sozialindex, sagt der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD). Mit den Geldern sollen die Schulträger Laptops oder Tablets anschaffen, die dann dauerhaft an Schüler verliehen werden können.

„Die Corona-Pandemie hat unsere Schulen vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Nicht alle Schüler hatten beim Unterricht zu Hause die gleichen Voraussetzungen“, sagt Haller. „Die digitale Ausstattung zu Hause darf nicht über den Bildungserfolg entscheiden. Es ist daher eine gute Nachricht, dass Schüler, die ein digitales Endgerät benötigen, damit künftig von den Schulen ausgestattet werden können.“ Profitieren von dem Programm werden das Schifferstadter Schulzentrum mit Gymnasium und Realschule plus, das Lise-Meitner-Gymnasium sowie die Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf, die Integrierte Gesamtschule in Mutterstadt, die Peter-Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggelheim, die Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof sowie die Realschulen in Dudenhofen und Bobenheim-Roxheim.

Wie die Fördermittel an die Schulen verteilt werden, ist laut Haller nun Sache des Schulträgers. Entsprechende Anträge können bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz gestellt werden.

