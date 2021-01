Schon wieder waren Telefonbetrüger am Werk. Und zwar den dritten Tag in Folge. Zwei neue Fälle sind bei der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch bekannt geworden. In beiden gaben die Anrufer vor, Enkel der vermeintlichen Opfer zu sein und dringend Geld zu benötigen. Die Betrugsversuche wurden jedoch durchschaut und die Gespräche sofort beendet. Ein Schaden ist nicht entstanden.