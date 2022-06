In Harthausen wird es auch dieses Jahr kein Tabakdorffest geben. Darauf hat sich eine Mehrheit der Vereine bei der jüngsten Ortskartellsitzung verständigt. Als Grund gibt Ortskartell-Vorsitzender Gerald Fischer auf RHEINPFALZ-Anfrage unter anderem die mangelnde Vorbereitungszeit an. Normalerweise beginne die Planung bereits im November des Vorjahres, erklärt Fischer. Die Corona-Pandemie erschwere die Planungen, weil unklar sei, wie die Situation im Herbst ist und welche Auflagen es gibt. Das Tabakdorffest findet immer am dritten September-Wochenende statt und lockt Fischer zufolge rund 5000 Besucher an. Ein Problem bei der Ausrichtung seien auch fehlende Helfer. Ein bis zwei Vereine wollten sich deswegen nicht mehr beteiligen, sagt der Ortskartell-Vorsitzende. Nach seinen Angaben werden sich Harthausener Vereine im Oktober erneut treffen und beraten, ob und wie ein Tabakdorffest im nächsten Jahr stattfinden kann.