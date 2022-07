Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 21.45 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, im Römerberger Ortsteil Mechtersheim im Holzweg auf ungeklärte Weise ein Auto geöffnet und vier Tankkarten sowie einen Garagenöffner gestohlen. Der Pkw war laut Polizei in einer Hofeinfahrt geparkt und nach Halterangaben abgeschlossen. Es ist möglich, dass zwei junge Männer mit schmaler Statur die Täter sind. Denn wie die Speyerer Beamten berichten, hat eine Frau in ihren privaten Videoaufzeichnungen gesehen, wie diese in der Nacht zum Freitag kurz vor Mitternacht in der Schulstraße in benachbarten Ortsteil Berghausen am Türgriff mehrerer Autos zogen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.